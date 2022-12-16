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НовостиОбщество16 декабря 2022 10:27

На заседании саратовской облдумы сыграли на гармошке

Наталия Калинина

Сегодня, 16 декабря, на заседании саратовской облдумы сыграли на гармошке. Руководитель центра «Саратовская гармоника» Сергей Шалимов выступил перед законодательным собранием в рамках Года нематериального культурного наследия России. Пригласил его председатель гордумы Сергей Овсянников.

Музыкант исполнил несколько композиций, в том числе «Маленькой елочке холодно зимой». Депутатам выступление понравилось.

Сергей Овсянников, отметил, что гармоника имеет очень больше значение для региона и предложил больше рассказывать о ней детям.

Напомним, ранее памятнику гармонисту на проспекте Столыпина вернули музыкальное сопровождение.