Саратовский перевозчик отказался от пяти автобусных маршрутов. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Речь идет о фирме «Пассажиртранс». 5 декабря от организации поступило заявление на отказ от маршрутов, однако до того момента как найдут нового перевозчика, этот продолжит обслуживание маршрутов.

Перевозчик отказывается от межмуниципальных маршрутов № 242 «Саратов-Идолга-Татищево» и № 454 «Саратов-Сокур», а также о междугородних: № 601 «Аткарск-Саратов», № 631 «Саратов-Турки» и № 634-А «Саратов-Пугачев».

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