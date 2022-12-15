В Балаковском районе 82-летняя женщина умерла из-за вспыхнувшей во время готовки одежды

Фото: СУ СК по Саратовской области

В Балаковском районе Саратовской области 82-летняя женщина умерла из-за вспыхнувшей во время готовки одежды, о чем рассказали в СУ СК по региону.

Сам инцидент произошел три недели назад. 24 ноября 2022 года в ожоговый центр была доставлена 82-летняя женщина с диагнозом ожог пламенем. 22 ноября, когда женщина была у плиты, на ней загорелась одежда.

Следователь СК осмотрел место происшествия. Сейчас ведется установление всех обстоятельств произошедшего.

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