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НовостиОбщество15 декабря 2022 10:08

На детский туризм в Саратовской области выделят 100 миллионов рублей

Наталия Калинина
Фото: архив КП

Фото: архив КП

На детские туристические поездки в Саратовской области выделят 100 миллионов рублей, о чем было заявлено сегодня, 15 декабря, в ходе заседания облдумы.

В следующем году бесплатное путешествие смогут отправиться более 18,6 тысяч детей. Совместно с сотрудниками архитектурно-строительного колледжа разрабатывается квест-приложение для детей. Юные горожане смогут посещать музеи и получить нагрудный знак «Юный турист Саратовской области».

Напомним, ранее Роман Бусаргин рассказал о развитии глемпинга в Саратовской области.

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