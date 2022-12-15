На детский туризм в Саратовской области выделят 100 миллионов рублей

Фото: архив КП

На детские туристические поездки в Саратовской области выделят 100 миллионов рублей, о чем было заявлено сегодня, 15 декабря, в ходе заседания облдумы.

В следующем году бесплатное путешествие смогут отправиться более 18,6 тысяч детей. Совместно с сотрудниками архитектурно-строительного колледжа разрабатывается квест-приложение для детей. Юные горожане смогут посещать музеи и получить нагрудный знак «Юный турист Саратовской области».

Напомним, ранее Роман Бусаргин рассказал о развитии глемпинга в Саратовской области.

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