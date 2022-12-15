Фото: МЧС - Саратов
Сегодня, 15 декабря, к зданию цирка в Саратове подъехали 19 пожарных экипажей. В городе прошли пожарно-тактические учения, о чем сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
По легенде учений пожар возник в результате короткого замыкания в куполе. Создалась угроза распространения пожара по куполу в зрительный зал и манеж цирка. Посетителей якобы вывели из зала, однако пять человек остались в задымленном здании и нуждаются в помощи.
В учениях было задействовано 19 единиц пожарной техники и 97 специалистов.
Общая площадь всех помещений цирка составляет 8677 квадратных метров, а площадь условного пожара – 50. Во время представлений в здании могут находиться до 1960 человек.
Напомним, что 10 августа 2021 года в Саратовском цирке произошел пожар на площади 50 квадратных метров. Во внутренний двор здания сотрудникам пришлось вывести 29 животных. Пострадавших удалось избежать.
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