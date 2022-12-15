В аварии с двумя маршрутками в Саратове пострадала 16-летняя девушка

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня утром, 15 декабря, в Ленинском районе Саратове произошло ДТП с участием общественного транспорта. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, в 10:20 рядом с домом по адресу Одесская, 20, столкнулись две пассажирских «ГАЗели», одна из них следовала по маршруту №61, другая - №70. За рулем 61-ой маршрутки находился 40-летний мужчина, второй – 33-летний.

В аварии пострадала 16-летняя девушка, все обстоятельства произошедшего выясняются.

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