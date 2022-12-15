ДТП в Энгельсском районе - четыре человека пострадали из-за выехавшего на встречку ВАЗа

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 14 декабря, четыре человека пострадали в ДТП в Энгельсском районе, которое произошло из-за выехавшего на встречную полосу ВАЗа.

Авария случилась в 20.25 на 324 км трассы Тамбов-Пенза-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки. 55-летний водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. Автомобиль столкнулся с «Ладой Гранта» за рулем которой сидел 56-летний мужчина. После этого ВАЗ-2110 допустил съезд в кювет.

В результате аварии 26-летний пассажир ВАЗ-2110 с травмами был госпитализирован больницу. 56-летнему, 41-летнему и 57-летнему пассажирам автомобиля «Лада Гранта» оказана разовая медицинская помощь.