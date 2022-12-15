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НовостиОбщество15 декабря 2022 5:23

Володин рассказал о завершении объездной дороги вокруг Саратова и начале проектирования обхода вокруг Энгельса

Наталия Калинина
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

В 2023 году будет завершено строительство четырехполосной объездной дороги вокруг Саратова. Об этом рассказал Вячеслав Володин в Телеграм-канале «Володин Саратов». Это федеральный проект, который реализует Росавтодор. Его стоимость составляет 9,3 миллиарда рублей.

В 2023 году также начнется проектирование обхода вокруг Энгельса. Уже готовится документация по проекту. Это будет четырехполосная дорога. Таким образом, вокруг Энгельса и Саратова появится кольцо, по которому можно быстро проехать.