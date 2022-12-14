фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове отчим-насильник получил 17 лет колонии. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Следствием и судом установлено, что с декабря 2019 по май 2022 41-летний житель Ленинского района вступал в интимную связь со своей падчерицей, которой не исполнилось и четырнадцати лет. Девочка долгое время скрывала факты надругательства, пока в мае этого года не сообщила об этом матери. Женщина сразу же обратилась в следственный комитет.

Следователям удалось установить психологический контакт с девочкой и собрать исчерпывающие доказательства. Приговором суда педофилу назначено наказание в виде 17 лет колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 2 года.