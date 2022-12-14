фото: пресс-служба губернатора

Роман Бусаргин анонсировал запуск «Карты жителя Саратовской области». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Вместе с руководством ПАО «Сбербанк» губернатор Роман Бусаргин обсудил возможный запуск проекта «Карта жителя Саратовской области». Карта будет создана на базе платежной системы МИР для получения жителями различных льгот, например проезд в общественном транспорте, получать бонусы на покупки.

Запланировано поэтапное предоставление гражданам региональных и городских сервисов по карте жителя.

— Сбербанк зарекомендовал себя надежным партнёром нашего региона. Новый проект создаст дополнительные возможности для жителей Саратовской области, позволит получать меры соцподдержки максимально быстро, - подчеркнул глава Саратовской области.

— Новый проект в Саратовской области — крупнейший в регионе. Мы тестировали разные варианты и поняли, что это должна быть Карта жителя с использованием технологии Social ID. По этой карте регион может предоставлять дополнительные скидки жителям. Благодаря ей становится понятно, какие адресные меры поддержки нужно подкорректировать, — высказался первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царев.

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