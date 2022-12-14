На трассе в Саратовской области столкнулись две иномарки – одна из пассажирок умерла в машине скорой

Фото: ГИБДД по Саратовской области

Сегодня, 14 декабря, на трассе Тамбов-Саратов в Татищевском районе произошло ДТП, об этом сообщает Госавтоинспекция по Саратовской области.

По предварительным данным дорожной полиции, в 12:40 на 251-ом километре трассы столкнулись Honda Accord и Nissan Teana. В аварии пострадали пассажиры Nissan – 31 и 34-летние мужчины, а также 28-летний водитель «Теаны». Все они доставлены в больницу с различными травмами.

29-летняя водительница Honda скончалась от полученных травм в машине скорой помощи.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.