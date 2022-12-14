Саратовская облдума расширила возможности квотирования рабочих мест для части молодежи

Мария Усова, депутат Саратовской облдумы

Сегодня, 14 декабря, на заседании Саратовской облдумы рассмотрели вопрос принятия проекта изменений в закон «О квотировании рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий несовершеннолетних и молодежи в Саратовской области».

Как пояснил руководитель министерства труда и социальной защиты Саратовской области Сергей Егоров, сейчас законопроект проходит процедуру оценки компетентными органами. Нарушений не выявляется, а оснований для принятия поправок к закону достаточно, такая мера не потребует дополнительных затрат из бюджета.

Парламентарий и генеральный директор холдинга «Волга Медиа» также рассказала об отсутствии претензий к составленному законопроекту.

– На проект закона области получены положительные заключения от отдела правового обеспечения деятельности областной Думы, прокуратуры Саратовской области и регионального Управления Министерства юстиции Российской Федерации.

По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы в проекте закона коррупциогенные факторы не выявлены. Проверкой соответствия норм проекта правовым актам, имеющим более высокую юридическую силу, противоречий не выявлено. – заявила Усова.

Депутаты одобрили принятие поправок к закону в двух чтениях.

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