В Энгельсе пожилые супруги отдали мошенникам 1,2 миллиона рублей

В Энгельсе Саратовской области муж и жена-пенсионеры стали жертвами мошенничества.Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Вчера, 12 декабря, от 93-летнего жителя Энгельса и его 84-летней жены поступило заявление в полицию. Пожилая пара рассказала правоохранителям, что в их дом пришла женщина, представившаяся «сотрудницей Пенсионного фонда».

Гостья поинтересовалась состоянием здоровья пары, их родственниках и качеством оказываемых услуг. После этого «сотрудница» сообщила, что из-за большого количества фальшивых купюр в обороте, сотрудники ПФР обязаны проверять их наличие у пенсионеров, также ведомство меняет «подделки» на настоящие купюры.

Пенсионеры заинтересовались предложением, после чего к ним в дом пришла другая незнакомая им женщина, чета передала ей свои сбережения – 1 миллион 200 тысяч рублей. Взамен злоумышленница выдала пожилой паре «квитанцию» и заверила, что в любом отделении банка по ней возместят полную сумму.

В полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества, подозреваемых разыскивают.

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