В Саратове повысится цена на общественные бани

Фото: Архив КП

В Саратове вырастут тарифы на пользование общественными банями. Об этом сегодня, 13 декабря, в ходе заседания комиссии гордумы по городскому хозяйству рассказал председатель комитета по экономике при администрации Саратова Олег Савенков.

Муниципальное предприятие «Банно-прачечное хозяйство» обслуживает, в основном, горожан, у которых нет возможности помыться в собственном жилье. Савенков отметил, что последнее повышение тарифов на публичные бани происходило в 2019 году, а за этот срок повысилась плата за электроэнергию и почти на треть выросла заработная плата работников. При этом, отметил чиновник, в общественных банях отказались от услуг наемных клининговых компаний, теперь убираются в банях сами работники.

Савенков сообщил, что с начала 2023 года тариф по основным услугам вырастет на 5-7% – это около 10-50 рублей. Если раньше использование душевой кабины обходилось в 130 рублей – теперь тариф составит 150. Двухчасовая парилка будет стоить 340 рублей вместо 320 ранее.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.