В Саратове Прокуратура обязала чиновников заплатить сумму морального ущерба ребенку за нападение собаки

Фото: КП-Саратов

В Саратове суд удовлетворил иск прокуратуры, ведомство требовало возместить ущерб ребенку, на которого напала бездомный пес. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Как уточняет релиз, в феврале 2022 года у остановки «Мурманский проезд» бездомная собака напала на 13-летнего школьника.

Суд согласился с выводом прокуратуры о физических и нравственных страданиях ребенка, ущерб пострадавшая сторона оценила в 20 тысяч рублей. Суд обязал чиновников мэрии выплатить ребенку эту сумму.

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