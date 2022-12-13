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НовостиОбщество13 декабря 2022 11:03

В Саратовской области на повышение зарплат бюджетникам выделят два миллиарда рублей

Дорожный фонд региона увеличат на миллиард рублей
Роман Хвалин

В Саратовской области объем дорожного фонда увеличат на миллиард рублей. Об это сообщили сегодня на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности регионального законодательного собрания.

В следующем году фонд увеличат на 200 миллионов рублей. В текущем же почти полмиллиарда потратят на реконструкцию берегоукрепительных сооружений, 126,6 миллиона на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. На повышение зарплат бюджетникам из государственных и муниципальных учреждений выделят два миллиарда рублей.

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