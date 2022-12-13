На трассе в Саратовской области фургон врезался в стоявший Ford

Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 12 декабря, в Федоровском районе Саратовской области произошла авария с пострадавшими. Об этом сообщили в областном ГИБДД.

ДТП произошло у поселка Мокроус на трассе Энгельс-Озинки в шесть часов вечера. 43-летний водитель фургона Ford Transit влетел в стоявший у дороги Ford Focus.

Пассажирка фургона получила травмы, 34-летнюю женщину госпитализировали, но вскоре врачи порекомендовали ей амбулаторное лечение.

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