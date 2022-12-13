фото: "Володин.Саратов"

Вячеслав Володин призвал завершить строительство скоростного трамвая к 2025 году. Об этом стало известно из телеграм-канала сторонников спикера Госдумы "Володин Саратов".

Строительство скоростного трамвая в Саратове необходимо начать в январе 2023 года, а сам проект завершить в течение двух лет и «не растягивать работы». Вячеслав Володин отметил, что в областном центре трамвайные пути износились, «уже почти себя исчерпали» и «выработали свой ресурс». Подвижные составы «морально и физически устарели», а их салоны холодные и некомфортные. Кроме того, часто случается такое, что вагоны сходят с путей, что несет за собой некие риски.

Средства на строительство нового скоростного трамвая выделили из федерального бюджета за счет Фонда национального благосостояния и софинансирования региона.

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