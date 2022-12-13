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НовостиПолитика13 декабря 2022 5:37

Ветеран труда из Саратова Николай Кудинов пожертвовал деньги на нужды бойцов СВО

Евгений Бадиков
Николай Кудинов

Николай Кудинов

Ветеран труда из Саратова Николай Кудинов пожертвовал деньги на нужды бойцов СВО. Об этом сообщает телеграм-канал «Твои Герои, Саратов! ZOV».

Ветеран труда Николай Кудинов принес 50 тысяч рублей и попросил передать их военнослужащим, чтобы купили им что-то необходимое.

– Дорогие солдаты! Ребятушки, воюйте! Мы вас помним и стараемся помочь чем-нибудь, – обратился к бойцам Николай Сергеевич. Он также рассказал, что следит за новостями про ребят по телевизору, переживает и желает скорее победить.

- Все пенсионеры, когда приходят с помощью, категорически отказываются забирать деньги назад. Говорят, что все равно найдут возможность помочь. Вот такие они, наше старшее поколение, – отметили в телеграм-канале.