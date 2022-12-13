Николай Кудинов

Ветеран труда из Саратова Николай Кудинов пожертвовал деньги на нужды бойцов СВО. Об этом сообщает телеграм-канал «Твои Герои, Саратов! ZOV».

Ветеран труда Николай Кудинов принес 50 тысяч рублей и попросил передать их военнослужащим, чтобы купили им что-то необходимое.

– Дорогие солдаты! Ребятушки, воюйте! Мы вас помним и стараемся помочь чем-нибудь, – обратился к бойцам Николай Сергеевич. Он также рассказал, что следит за новостями про ребят по телевизору, переживает и желает скорее победить.

- Все пенсионеры, когда приходят с помощью, категорически отказываются забирать деньги назад. Говорят, что все равно найдут возможность помочь. Вот такие они, наше старшее поколение, – отметили в телеграм-канале.