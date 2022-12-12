В Саратове односторонними стали еще две улицы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Согласно информации, опубликованной на сайте администрации, в облцентре вводится одностороннее движение вдоль медико-биологического лицея в направлении от улицы Блинова в сторону улицы Антонова, и - от улицы Лучевая в сторону 8-го Динамовского проезда.

Еще по одному участку теперь можно ездить в обе стороны - улица Соколовогорская на участке от 6-го Соколовогорского проезда в сторону улицы Мясницкая теперь доступна не только для общественного транспорта.

Чиновники заверяют, что дорожные знаки будут установлены в ближайшее время.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.