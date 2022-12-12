В Саратове односторонними стали еще две улицы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Согласно информации, опубликованной на сайте администрации, в облцентре вводится одностороннее движение вдоль медико-биологического лицея в направлении от улицы Блинова в сторону улицы Антонова, и - от улицы Лучевая в сторону 8-го Динамовского проезда.
Еще по одному участку теперь можно ездить в обе стороны - улица Соколовогорская на участке от 6-го Соколовогорского проезда в сторону улицы Мясницкая теперь доступна не только для общественного транспорта.
Чиновники заверяют, что дорожные знаки будут установлены в ближайшее время.
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