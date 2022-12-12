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НовостиЗдоровье12 декабря 2022 6:17

В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 112 человек

Евгений Бадиков

В Саратовской области за сутки выявили 112 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

По данным на 9:00 за прошедшие сутки заболели 112 человек. Всего в Саратовской области составляет 300 622 человека. Число выздоровевших с начала эпидемии составляет 293 709 человек, из них 220 выздоровели за прошедшие сутки.

Среди заболевших 111 человек имеют признаки ОРВИ, еще у одного болезнь проходит бессимптомно, с бессимптомным течением — 1.

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