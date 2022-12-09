В Саратове на выходные перекроют часть улицы в центре

В Саратове в выходные будет перекрыт участок улицы Радищева из-за ремонта теплотрассыц. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе «Т Плюс».
Закрыт для проезда окажется участок на улице Радищева от пересечения с Мичурина и до Советской. Также возможно закрытие для транспорта перекрестка Мичурина и Радищева.
Завершить работы должны к 20 часам 11 декабря.
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