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НовостиОбщество9 декабря 2022 13:38

В Саратове на выходные перекроют часть улицы в центре

Роман Хвалин

В Саратове в выходные будет перекрыт участок улицы Радищева из-за ремонта теплотрассыц. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе «Т Плюс».

Закрыт для проезда окажется участок на улице Радищева от пересечения с Мичурина и до Советской. Также возможно закрытие для транспорта перекрестка Мичурина и Радищева.

Завершить работы должны к 20 часам 11 декабря.

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