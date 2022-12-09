Саратовская область получит из федерального бюджета 256 миллионов на зарплаты медработникам

В следующем году Саратовская область получит 256 миллионов рублей на зарплату врачей и среднего медперсонала. Соответствующий документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным власти опубликовали сегодня, 9 декабря.
Всего в регионы из бюджета России на эти цели поступит 7,4 миллиарда рублей. Деньги распределят между бюджетами территориальных фондов обязательного медстрахования.
Распределение сумм шло из расчета ожидаемого количества медиков, которые устроятся в больницы и поликлиники в следующем году. Согласно подсчетам, в медучреждениях страны будут работать более 18 тысяч врачей и около 20 тысяч работников среднего медперсонала.
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