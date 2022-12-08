Роман Бусаргин

В 2023 году в Саратовской области введут военно-патриотические курсы. Об этом стало известно в ходе выступления губернатора региона Романа Бусаргина на Гражданском форуме.

Сегодня, 8 декабря, состоялся Гражданский форум Саратовской области. В этом году мероприятие посвящено поддержке военнослужащих и их семей.

На форуме глава региона пообщался с участниками студенческого отряда СГЮА «Беркут». Ребята участвуют в военно-спортивных соревнованиях, учатся обращаться с экипировкой и амуницией. Роман Бусаргин предложил со следующего года на базе клуба организовать военно-патриотические курсы для всех желающих старшеклассников и студентов первых курсов.

Губернатор поблагодарил Общественную палату области, которая одним из первых начала поддерживать наших военнослужащих. Саратовские волонтеры взяли шефство над семьями военнослужащих, добровольцы привозят гуманитарную помощь в зону СВО, туда же регулярно выезжают саратовские медики.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.