В Саратове не смогли найти перевозчиков на пять междугородних автобусных маршрутов

В Саратове не смогли провести конкурс по поиску новых перевозчиков на пять междугородних автобусных маршрутов. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

Чиновники министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области надеялись найти перевозчиков на пять направлений: Балтай-Балаково, Аркадак-Саратов, Ивантеевка-Саратов, Новые Бурасы-Саратов, Саратов-Песчанка-Оркино. Итоги конкурса подвели еще 6 декабря, перевозчики не подали ни одной заявки.

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