В Саратове бездомная собака напала на школьницу

Фото: Архив КП
В Саратове дворовый пес укусил девочку. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.
Как уточнили в ведомстве, на этот раз речь идет о нападении бездомной собаки вчерашним утром, 7 декабря, на улице Жуковского. Животное покусало ребенка, 14-летнюю девочку госпитализировали с ранами.
Следствие организовало проверку по факту нападения.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.