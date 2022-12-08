В Саратове бездомная собака напала на школьницу

Фото: Архив КП

В Саратове дворовый пес укусил девочку. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как уточнили в ведомстве, на этот раз речь идет о нападении бездомной собаки вчерашним утром, 7 декабря, на улице Жуковского. Животное покусало ребенка, 14-летнюю девочку госпитализировали с ранами.

Следствие организовало проверку по факту нападения.

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