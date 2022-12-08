фото: СК РФ

Глава СК РФ Бастрыкин поручил дело о непригодных землях для саратовских семей самым опытным следователям. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства

Сегодня, 8 декабря, глава СК РФ Александр Бастрыкин по итогу личного приема граждан поручил главе областного СУ СК Анатолию Говорунову разобраться с уголовным делом о халатности чиновников при выделении многодетным семьям земли.

Многодетные семьи получили земельные участки, непригодные для проживания ввиду отсутствия инженерных коммуникаций, и им приходится тратить свои деньги для создании комфортных условий для проживания, с учетом того, что по закону финансирование этих работ должно вестись из бюджетных денег.

Руководитель СУ СК Анатолий Говорунов доложил Бастрыкину о проведенной работе. В ответ глава ведомства потребовал передать данное дело в производство следственной группы из числа наиболее опытных следователей Саратовской области.

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