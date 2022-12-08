фото: МЧС
В Балаково сгорел двухэтажный нежилой дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Саратовской области.
Сегодня утром, 8 декабря, в Балаково произошел пожар. В 03:59 на пульт дежурного пожарной охраны поступило сообщение о пожаре на улице Чернышевского. Горел нежилой двухэтажный деревянный дом. Общая площадь пожара составила 96 квадратных метров.
На борьбу с огненной стихией выезжали 3 единицы техники. Общая площадь пожара составила 96 квадратных метров.
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