фото: МЧС

В Балаково сгорел двухэтажный нежилой дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Саратовской области.

Сегодня утром, 8 декабря, в Балаково произошел пожар. В 03:59 на пульт дежурного пожарной охраны поступило сообщение о пожаре на улице Чернышевского. Горел нежилой двухэтажный деревянный дом. Общая площадь пожара составила 96 квадратных метров.

На борьбу с огненной стихией выезжали 3 единицы техники. Общая площадь пожара составила 96 квадратных метров.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.