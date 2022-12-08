В Заводском районе Саратова 18-летнюю девушку сбила машина

Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 7 декабря, в Заводском районе Саратова произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сегодня сообщила Госавтоинспекция региона.

Авария произошла около 8 утра на улице Тульской, недалеко от остановки «Путепровод». 18-летнюю девушку сбил Renault Sandero, его вела 37-летняя женщина.

Девушка получила травмы, ее доставили в больницу.

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