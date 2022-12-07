В Саратовской области с рельсов сошли 5 вагонов. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.
Сегодня утром, 7 декабря, в Саратовской области случилось ЧП на железной дороге. Примерно в 7:50 на станции Пугачевск с рельсов сошли 5 вагонов. На место направлен восстановительный поезд со станции Ершов.
— В результате происшествия пострадавших нет. Угрозы экологии нет - отмечается в сообщении.
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