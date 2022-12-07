В Саратове девять крупных предприятий находятся под угрозой банкротства. Об этом сообщает администрация города.

Сегодня, 7 декабря, в плане инвестразвития Саратова появилась информация, что под угрозой банкротства находятся: филиал «Саратовское управление ПАО «Трансаммиак» из-за простоя в связи со снижением объемов заказов; ООО «Саратовский резервуарный завод» из-за снижения заказов и проблем с логистикой; АО «Завод силикатного кирпича» по причине потери прибыли и увеличения задолженности.

Под угрозой банкротства по схожим причинам также находятся ООО «Завод Силикатных Материалов», ООО «Завод АИТ», АО «Саратовский полиграфический комбинат», ООО «Завод русская керамика», ООО «Саратовский завод газовой арматуры».

ООО «ДСК «ГРАС-Саратов» пострадало из-за снижения объемов индивидуального жилищного строительства.

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