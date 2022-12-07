В Саратовской области спасатели ночью вызволили молодого мужчину с острова

В Энгельсском районе Саратовской области сотрудники облспаса в ночь на сегодня, 7 декабря, помогли мужчине, оставшемуся на острове.

Около часа ночи спасатели получили звонок о том, что у села Красный Яр Энгельсского района губернии на острове потерялся и нуждается в помощи мужчина 1994 года рождения.

Спасатели выехали к оказавшемуся в опасности жителю области на судне на воздушной подушке и эвакуировали его на берег. Мужчина отказался от медпомощи.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.