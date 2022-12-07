В Заводском районе Саратова более двух десятков домов остались без тепла. Когда отопление включат – неизвестно

Сегодня, 7 декабря, в Заводском районе Саратова в связи с коммунальными работами на теплосетях более 20 домов остались без отопления. Администрация Заводского района сообщила об этом накануне.

Так, с 9:00 прекратили отапливать жилые дома по адресу Огородная, 199, 201 и 205; Миллеровская 57 и 61; в 6-ом Динамовском проезде все дома с 6 по 13 номер включительно; с 3 по 6 номер включительно по 6-ому Динамовскому тупику; а также дома №5, 7, 7А, 9, 9А и 11 на 7-ом Динамовском тупике.

Чиновники не уточнили конкретного времени или даты окончания работ. Сегодня столбик термометра в городе не поднимется выше -8 градусов.

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