В Красном Куте Саратовской области вывели новый сорт ячменя для российских пивоваров

Фото: Архив КП

Селекционеры вывели новый сорт ячменя в городе Красный Кут Саратовской области. Каак уточняет минсельхоз региона, его смогут использовать отечественные пивовары.

Вывели новый сорт ярового ячменя под названием ЯК 244 на селекционной опытной станции «ФАНЦ Юго-Востока». Сорт позволяет увеличить урожай на 14,6% выше стандартной яровой культуры.

ЯК 244 относится к среднеспелым формам степного экотипа и особенно устойчив от полегания и грибных болезней.

Создатели нового сорта понизили в нем содержание белка, зато в ЯК 244 больше крахмала и экстрактивности, так что он особенно интересен для пивоварения. Главный селекционер, работавший над сортом – доктор сельскохозяйственных наук Алексей Ильин.

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