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НовостиОбщество6 декабря 2022 12:48

Саратовская область получит 12 новых автомобилей «скорой помощи»

Евгений Бадиков

Саратовская область получит 12 новых автомобилей «скорой помощи». Соответствующее постановление подписано премьером Михаилом Мишустиным.

Согласно тексту документа, регион получит 12 новых автомобилей «скорой», 10 из которых – заднеприводные полукапотной компоновки. По одной машине имеют полный привод, вагонную и капотную компоновку.

Мишустин поручил закупить автомобили до конца года и доставить в регионы.

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