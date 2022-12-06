Саратовская область получит 12 новых автомобилей «скорой помощи». Соответствующее постановление подписано премьером Михаилом Мишустиным.

Согласно тексту документа, регион получит 12 новых автомобилей «скорой», 10 из которых – заднеприводные полукапотной компоновки. По одной машине имеют полный привод, вагонную и капотную компоновку.

Мишустин поручил закупить автомобили до конца года и доставить в регионы.

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