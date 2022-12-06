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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 12:01

Пожилая женщина в Саратове получила травмы при падении в маршрутке

Наталия Калинина

Сегодня, 6 декабря, пожилая женщина в Саратове получила травмы при падении в маршрутке, о чем сообщает ГИБДД Саратова.

По предварительным данным, инцидент произошел в 11.50 на пересечение улиц 50 лет Октября и Алексеевская. Маршрутка № 75 ехала с 30-летним водителем, когда в салоне произошло падение 76-летней женщины.

Пассажирка была доставлена в медучреждение. Все обстоятельства выясняются.

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