Сегодня, 6 декабря, пожилая женщина в Саратове получила травмы при падении в маршрутке, о чем сообщает ГИБДД Саратова.

По предварительным данным, инцидент произошел в 11.50 на пересечение улиц 50 лет Октября и Алексеевская. Маршрутка № 75 ехала с 30-летним водителем, когда в салоне произошло падение 76-летней женщины.

Пассажирка была доставлена в медучреждение. Все обстоятельства выясняются.

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