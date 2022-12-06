Бренд Zinger попытался отсудить у предпринимателя из Саратова 120 тысяч рублей за продажу маникюрных кусачек

Фото: Архив КП

Саратовского предпринимателя Ниджата Мамедова оштрафовали на сумму около шести тысяч рублей за использование авторских прав на товарный знак. Информация об этом появилась в картотеке регионального Арбитражного суда.

Тайный покупатель 3 июля прошлого года купил в торговой точке Мамедова на проспекте 50 лет Октября контрафактные маникюрные кусачки за 21 рубль 94 копейки. Поддельные кусачки содержали надпись Zinger, это и стало основанием иска в отношении саратовского предпринимателя со стороны ООО «Зингер СПб».

Бренд обратился в суд и предъявил чек на кусачки и видеозапись покупки контрафакта тайным покупателем. Судья Дарья Жупилова частично удовлетворила требование истца к бизнесмену и постановила Мамедова оплатить 5717 рублей за нарушение авторских прав, хотя петербуржская компания требовала выплатить 120 тысяч рублей, а также покрыть госпошлину, услуги почты и «расходы на видеофиксацию».

Решение вступило в законную силу.

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