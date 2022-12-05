В Октябрьском районе мужчина умер при падении с дерева. Об этом сообщает региональный ЦМК.
Сегодня, 5 декабря, в Саратове мужчина умер после падения с высоты. Рядом с домом №36 по улице Октябрьской мужчина упал с дерева. Вызов скорой помощи зафиксирован в 15:37.
61-летний саратовец скончался до приезда медиков.
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