В центре Саратова произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом стало известно из социальных сетей.

Сегодня, 5 декабря, в центре Саратова произошло массовое ДТП. По сообщениям очевидцев из социальных сетей, на перекрестке улиц Шелковчиной и Астраханской столкнулось пять автомобилей.

По данным городской ГИБДД, пострадавших в аварии нет. Все подробности случившегося выясняются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.