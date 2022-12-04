Капремонт школы №2 в Саратове начнут в 2023 году. Об этом стало известно из телеграм-канала губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.

Сейчас ищут инженерные решения по укреплению фундамента, фасада и межэтажных перекрытий. Во время ремонты учеников переведут в другую школу в следующем году. Школу №2 передадут на региональный уровень.

«Коллектив учителей необходимо сохранить, а детей с 1 сентября перевести в другую школу. Работы начнем в летний период 2023 года и завершим в 2024 году», - отметил Бусаргин.

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