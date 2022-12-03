В Саратове отметили День неизвестного Солдата

3 декабря на Воскресенском кладбище Саратова

Сегодня, 3 декабря, на Воскресенском кладбище Саратова отметили День неизвестного Солдата. В этот день в 1966 году в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м км Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду у Кремлевской стены.

В Саратове на мероприятии присутствовали Роман Бусаргин, Михаил Исаев и Лада Мокроусова. Губернатор возложил цветы к монументу Воину-освободителю. После этого память без вести пропавших советских и российских солдат почтили минутой молчания.

На Воскресенском кладбище похоронены 8 тысяч человек, погибших в годы Великой Отечественной войны. Их жертва никогда не будет забыта.