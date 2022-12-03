Четыре улицы в Заводском районе остались без воды до вечера

Сегодня 3 декабря, четыре улицы в Заводском районе Саратова остались без воды до вечера, о чем сообщает ООО «КВС».

Идет ремонт городского водопровода по адресу 4-й Нагорный проезд, 4. Из-за него прекращено холодное водоснабжение абонентов по 4-му Нагорному проезду и 4-й Нагорной улице на участке от 1-й Пионерской до Ново-Астраханской улицы.

Труба также повреждена по адресу Лучевая,26. Из-за этого прекращено холодное водоснабжение абонентов по улице Лучевой от Огородной до Пригородной, а также на Огородная, 214-216.

Восстановить подачу воды коммунальщики обещают к 20:00.