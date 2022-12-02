Мария Усова, депутат Саратовской областной думы
Мария Усова возмутилась отказом водителя довести ребенка в Балашове. Об этом стало известно из телеграм-канала депутата облдумы «Колонка издателя».
В Балашове водитель выгнал ребёнка из автобуса из-за неработающей транспортной карты. Такую информацию разместил информационный портал «Балашовер.ру». Мальчик сел в автобус 18-го маршрута, и, доехав до «Спартака», попытался оплатить проезд.
Депутат Саратовской областной Думы, гендиректор холдинга «Волга-Медиа» Мария Усова прокомментировала в своем телеграм-канале «Колонка издателя» поступок водителя.
— Хамоватым водителям и собственникам транспортных предприятий много раз разъясняли, что есть грань, где заканчивается бизнес и должна оставаться человечность! Принят федеральный закон, запрещающий высаживать детей до 16 лет из общественного транспорта. Но сегодня Балашовский водитель выгнал ребёнка из автобуса на мороз, так как у пассажира не работала транспортная карта! Такое отношение к детям просто не укладывается в голове, - отметила Усова.
Кроме того, депутат заявила, что сделает запрос в правоохранительные органы.
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