В Саратовской области в подъезде дома прохожие нашли тело человека

Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Аткарске Саратовской области жильцы подъезда дома нашли труп мужчины. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Саратовской области.
Как уточняют следователи, тело 48-летнего мужчины нашли на улице Чернышевской, погибший не жил в этом доме. Следователи и судмедэксперт провели осмотр места происшествия, все обстоятельства трагедии выясняются.
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