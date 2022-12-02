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НовостиПроисшествия2 декабря 2022 13:10

В Саратовской области в подъезде дома прохожие нашли тело человека

Роман Хвалин
Фото: СУ СКР по Саратовской области

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Аткарске Саратовской области жильцы подъезда дома нашли труп мужчины. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Саратовской области.

Как уточняют следователи, тело 48-летнего мужчины нашли на улице Чернышевской, погибший не жил в этом доме. Следователи и судмедэксперт провели осмотр места происшествия, все обстоятельства трагедии выясняются.

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