Саратовский «Госжилстрой» отказался от покупки «Toyota Land Cruiser 200»

Фото: Архив КП

Компания «Государственное жилищное строительство» отказалась от покупки люксового внедорожника японской марки. С официального сайта Госзакупок исчез ранее опубликованный лот на закупку.

Учредителем «Госжилстроя» является министерство строительства и ЖКХ Саратовской области. Организация собиралась купить «Toyota Land Cruiser 200» не позднее 2020 года выпуска за 8,9 миллионов рублей.

Аналогичный случай произошел три дня назад с другим саратовским госучреждением – «Саратовмелиоводхоз» отказался от покупки двух «Toyota Land Cruiser Prado» за 18,2 миллиона.

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