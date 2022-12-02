В Саратове мужчина вечером переходил оживленную дорогу в неположенном месте и был сбит

Фото: Госавтоинспекция
Вчера, поздним вечером 1 декабря, в Ленинском районе машина сбила пешехода. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.
Дорожная полиция сообщила, что в 22:39 на улице Шехурдина 51-летний мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте и попал под колеса «Лады Приоры», которую вел 48-летний водитель.
Пострадавшего пешехода госпитализировали с травмами.
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