Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 декабря 2022 5:57

В Саратове мужчина вечером переходил оживленную дорогу в неположенном месте и был сбит

Роман Хвалин
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, поздним вечером 1 декабря, в Ленинском районе машина сбила пешехода. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Дорожная полиция сообщила, что в 22:39 на улице Шехурдина 51-летний мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте и попал под колеса «Лады Приоры», которую вел 48-летний водитель.

Пострадавшего пешехода госпитализировали с травмами.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.