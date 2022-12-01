В Ленинском районе Саратова на ночь перекроют движение по железнодорожному переезду

Завтра, 2 декабря, в Ленинском районе Саратова закроется железнодорожный переезд. Об этом сообщают в пресс-службе ПривЖД.

Из-за ремонтных работ с 23 часов пятницы, 2 декабря, до 5 утра субботы, 3 декабря, на железнодорожном переезде 291 км перегона Трофимовский-2 – Зоринский (пересечение с Сокурским трактом).

Для автомобилистов будет доступен объезд через проспект Строителей, по улице Шехурдина и Московскому шоссе.

Водителей просят отнестись к ремонтным работам на участке с пониманием и заблаговременно учитывать информацию о закрытии переезда.

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