В Саратовской области коронавирусом заразились еще 111 жителей

На сегодня, 1 декабря, в Саратовской области еще 111 человек заразились коронавирусом. Всего обнаружено 299 618 зараженных человек. Выздоровели с начала эпидемии 292 680 человек, за сутки — 117.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 17 лет — 15;

- 18-29 лет — 10;

- 30-49 лет — 30;

- 50-64 лет — 25;

- 65 и старше — 31.

Все зараженные потупили с признаками ОРВИ.

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