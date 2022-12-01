В Саратовской области коронавирусом заразились еще 111 жителей

На сегодня, 1 декабря, в Саратовской области еще 111 человек заразились коронавирусом. Всего обнаружено 299 618 зараженных человек. Выздоровели с начала эпидемии 292 680 человек, за сутки — 117.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 17 лет — 15;
- 18-29 лет — 10;
- 30-49 лет — 30;
- 50-64 лет — 25;
- 65 и старше — 31.
Все зараженные потупили с признаками ОРВИ.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.