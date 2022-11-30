Бригада медиков из Саратовской области отправалась в командировку для помощи детям

Саратовские медики

Вчера, 29 ноября, бригада врачей-педиатров и медсестер из Саратовской области отправилась в командировку для помощи детям, о чем сообщает региональное министерство здравоохранения.

Из региона отправляется также гуманитарный груз с медикаментами, теплыми вещами и прочим на территорию новых, вошедших в состав страны регионов.

Министр здравоохранения области Олег Костин заявил, что ведомство остается на постоянной связи с нашими медиками.

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