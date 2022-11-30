Во дворе дома в Саратове сгорела Toyota Corolla

Фото: МЧС России

Вчера, 29 ноября, в Заводском районе Саратова горела Toyota Corolla. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Вызов поступил на пульт пожарным в 16:16, на открытой площадке на улице Огородной загорелся автомобиль Toyota Corolla. На месте работал один пожарный расчет, площадь возгорания составила 3 кв. метра.

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