Во дворе дома в Саратове сгорела Toyota Corolla

Фото: МЧС России
Вчера, 29 ноября, в Заводском районе Саратова горела Toyota Corolla. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Вызов поступил на пульт пожарным в 16:16, на открытой площадке на улице Огородной загорелся автомобиль Toyota Corolla. На месте работал один пожарный расчет, площадь возгорания составила 3 кв. метра.
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